Харлан емоційно висловилася на адресу окупантів
Українська титулована фехтувальниця Ольга Харлан родом з Миколаєва. Їй неабияк боляче, коли вона бачить, як окупанти руйнують її рідне місто.
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Під ранок 3 серпня ворог обстріляв Миколаїв. Ворожі снаряди влучили у спальні райони міста.
Як виявилося, у цьому районі проживають батьки Харлан. Про це вона написала у своїх соцмережах.
Військовий об'єкт? Це був супермаркет, магазин будматеріалів і житловий будинок. Вони знищують місто, знищують життя. Моя мама ходила в цей супермаркет щодня. Ненавиджу,
– написала спортсменка у своєму інстаграмі.
Сторіс шаблістки / Фото з інстаграму Харлан
Шаблістка звернулася до окупантів / Фото з інстаграму Харлан
Раніше спортсменка розповідала, що її батьки відмовляються покидати Миколаїв. Вони запевняють, що не можуть залишити будинок та роботу.
Шаблістка забрала до себе в Болонью сестру та племінника.
Спортсменка не мовчить про цинічні вчинки окупантів. У своєму інстаграмі вона розповідає світові про злочини російських загарбників.
Що відомо про обстріл Миколаєва
- Як розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, потужні вибухи пролунали у місті близько 05:00.
- Ворог атакував відразу кілька районів міста. В одному спалахнула пожежа внаслідок влучання, а от в іншому окупанти зруйнували супермаркет.