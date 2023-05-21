В мае 2023 года Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) прислушалась к рекомендациям МОК и вернула Россию и Беларусь в международные соревнования. Такие действия IWF открывали путь представителям стран-агрессоров к квалификации Олимпиады в Париже. Однако что-то пошло не так.

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Россияне обиделись на IWF

Для квалификации на Олимпиаду тяжелоатлеты должны принять участие в трех из пяти следующих турниров: ЧМ-2022, Евро 2023 и 2024, а также Гран-при на Кубе и в Катаре. Из-за предварительного устранения россияне пропустили мировое и континентальное первенство, поэтому должны были соревноваться на Кубе.

Однако IWF не утвердил ни одного участника от РФ на участие в Гран-при. Дело в том, что никто из страны 404 не направил необходимые документы к окончательному сроку, который истекал 15 мая.

На прошлой неделе Россия резко отреагировала на условия, выдвинутые IWF. Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов заявил, что условия, выдвинутые IWF, являются "дискриминационными" и противоречат Олимпийской хартии.

Таким образом, россияне точно не уедут на Олимпийские игры в Париж. В то же время 13 представителей Беларуси заявились на Гран-при, который состоится на Кубе, и примут участие в квалификации к Играм-2024.

К слову. Тяжелоатлетический олимпийский турнир в Париже состоится 7-11 августа следующего года. Участники соревнований разыграют 10 комплектов наград.