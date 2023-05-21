У травні 2023 року Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) прислухалася до рекомендацій МОК та повернула Росію та Білорусь до міжнародних змагань. Такі дії IWF відкривали шлях представникам країн-агресорів до кваліфікації Олімпіади в Парижі. Проте щось пішло не так.

Читайте також У важкій атлетиці заборонили прапори всіх країн: все через вірменські розбірки – деталі скандалу

Росіяни образилися на IWF

Для кваліфікації на Олімпіаду важкоатлети повинні взяти участь у трьох з п'яти наступних турнірів: ЧС-2022, Євро 2023-го та 2024-го років, а також Гран-прі на Кубі та в Катарі. Через попереднє усунення росіяни пропустили світову та континентальну першість, а тому повинні були змагатися на Кубі.

Однак IWF не затвердила жодного учасника від РФ на участь в Гран-прі. Річ у тім, що ніхто з країни 404 не надіслав необхідні документи до кінцевого терміну, який закінчувався 15 травня.

Минулого тижня Росія різко відреагувала на умови, висунуті IWF. Президент Федерації важкої атлетики Росії Максим Агапітов заявив, що умови, висунуті IWF є "дискримінаційними" і суперечать Олімпійській хартії.

Таким чином, росіяни точно не поїдуть на Олімпійські ігри в Париж. Водночас 13 представників Білорусі заявилися на Гран-прі, який відбудеться на Кубі, та візьмуть участь у кваліфікації до Ігор-2024.

До слова. Важкоатлетичний олімпійський турнір у Парижі відбудеться 7-11 серпня наступного року. Учасники змагань розіграють 10 комплектів нагород.