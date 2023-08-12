Поклонники войны поедут в Париж: в заявку Гран-при по тхэквондо попали "нейтральные" россияне

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) опубликовала заявку спортсменов на участие в этапе Гран-при в Париже. В перечне нашлось место открытым поклонникам россиской агрессии.

Международный олимпийский комитет очень загрустил из-за отсутствия российских спортсменов и в марте 2023 года рекомендовал международным федерациям допустить атлетов из стран-агрессоров к соревнованиям. Коррумпированные российскими средствами руководители ассоциаций с радостью принялись выполнять инициативу МОК.

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Очередное дно пробила Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo), допустившая к этапу Гран-при в Париже фанатов Путина и геноцида украинцев. В заявку попали Владислав Ларин, Максим Храмцов и Магомедрасул Омаров.

Олимпийский чемпион Токио-2020 по тхэквондо Владислав Ларин хорошо известен благодаря своей "волонтерской" деятельности. В пропагандистских роликах любитель Путина призывал помогать "мобикам" захватнической российской армии.

Не лучше Ларина и его партнеры по сборной "нейтралов" – Максим Храмцов и Магомедрасул Омаров. Они неоднократно выражали поддержку международному преступнику Путину, использовали запретную символику войны в Украине и лайкали посты об оккупантах.