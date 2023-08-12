Міжнародний олімпійський комітет дуже засумував через відсутність російських спортсменів і в березні 2023 року рекомендував міжнародним федераціям допустити атлетів з країн-агресорів до змагань. Корумповані російськими коштами керівники асоціацій радо взялися виконувати ініціативу МОК.

До теми Нейтральність треба задокументувати: Харлан назвала умову для допуску росіян до Олімпіади

"Нейтральні" обличчя сучасної Росії

Чергове дно пробила Всесвітня федерація тхеквондо (World Taekwondo), яка допустила до етапу Гран-прі у Парижі фанатів Путіна та геноциду українців. До заявки потрапили Владислав Ларін, Максим Храмцов та Магомедрасул Омаров.

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 з тхеквондо Владіслав Ларін добре відомий завдяки своїй "волонтерській" діяльності. У пропагандистських роликах любитель Путіна закликав допомагати "мобікам" загарбницької російської армії.

Не кращими від Ларіна є його партнери по збірній "нейтралів" – Максим Храмцов та Магомедрасул Омаров. Вони неодноразово висловлювали підтримку міжнародному злочинцю Путіну, використовували заборонену символіку війни в Україні та лайкали пости про окупантів.