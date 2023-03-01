Устали соперничать без флага: российский лыжник поставил ультиматум МОК

Российские спортсмены все еще находятся в параллельной реальности и не понимают, за что получили санкции от международных ассоциаций. Они продолжают изображать из себя "невинных" жертв.

Международный олимпийский комитет намерен ослабить санкции против российских спортсменов и разрешить им участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Но такие условия не устраивают атлетов из страны-агрессорки.

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Цинизму россиян нет пределов

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Александр Легков выдвинул встречные условия Комитету. В интервью российским СМИ лыжник заявил, что спортсмены из страны 404 устали выступать без флага и гимна.

Если нам кто-то запретил, это не наша вина. Наши спортсмены готовы были ехать и соревноваться. Спортсмены высказываются, что они уже устали бегать без флага, гимна, поэтому, если они хотят, чтобы мы приезжали, мы должны ехать под своим флагом. Я тоже их понимаю. Есть такие мнения, Юлия Ступак уже говорила – достаточно бегать в нейтральном статусе, мы должны ехать туда, и мы должны ехать под своим флагом. Мне кажется, есть в этом доля правды, правильно она все говорит,

– сказал Легков.

Очевидно, что российские спортсмены увидели слабость пошедшего на уступки МОК. Теперь они включают дурака, взывая о "спорте вне политики".

Поэтому Томасу Баху следует более подробно ознакомиться с участием российских атлетов в военной агрессии против Украины и пропагандистских митингах в поддержку своего фюрера. А еще лучше, чтобы чиновник приехал в Бахмут, куда его приглашал президент Украины Владимир Зеленский. Томас Бах должен своими глазами увидеть зверства русской армии. Не секрет, что половина спортсменов из страны-агрессорки представляют Центральный спортивный клуб русской армии.