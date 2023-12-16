"Нейтральные" российские спортсмены, которые "вне политики", присоединились к "Команде Путина". 13 бывших и действующих атлетов будут агитировать за своего кровавого фюрера, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Олимпийский комитет России пригрозил спортсменам из-за участия в Олимпиаде: скандальное заявление

Знакомы все лица

Не стало сюрпризом, что Путин избрал в свою команду зашкваренных лиц и откровенных фриков. Так, среди "фанатов" российского диктатора оказался бывший американский боец ММА Джефф Монсон.

В 2016 году одиозный анархист получил паспорт "ЛНР", а впоследствии российский. Он неоднократно выступал на митингах в поддержку террористов и пользуется особой симпатией Путина.

Также в списке "команды Путина" оказался российский "Витязь" Александр Поветкин, которого в 2013 году на глазах московской публики деклассировал украинец Владимир Кличко.

Нашлось место жене Пескова Татьяне Навке. Уроженка Днепра была включена в санкционный список США из-за поддержки агрессии против Украины. Фигуристка владеет огромным состоянием, которое получала из российского бюджета на организацию своих ледовых шоу.

Список спортсменов из "Команды Путина": Ольга Брусникина (синхронное плавание), Елена Вяльбе (лыжные гонки), Сергей Карякин (шахматы), Мария Киселева (синхронное плавание), Денис Лебедев (бокс), Александр Легков (лыжные гонки), Елена Лозко (Танцы на колясках), Джефф Монсон (ММА), Татьяна Навка (фигурное катание), Евгений Плющенко (фигурное катание), Александр Поветкин (бокс) и Шаварш Карапетян (подводное плавание), Никита Нагорный (спортивная гимнастика).