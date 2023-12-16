"Нейтральные" российские спортсмены, которые "вне политики", присоединились к "Команде Путина". 13 бывших и действующих атлетов будут агитировать за своего кровавого фюрера, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Знакомы все лица
Не стало сюрпризом, что Путин избрал в свою команду зашкваренных лиц и откровенных фриков. Так, среди "фанатов" российского диктатора оказался бывший американский боец ММА Джефф Монсон.
В 2016 году одиозный анархист получил паспорт "ЛНР", а впоследствии российский. Он неоднократно выступал на митингах в поддержку террористов и пользуется особой симпатией Путина.
Также в списке "команды Путина" оказался российский "Витязь" Александр Поветкин, которого в 2013 году на глазах московской публики деклассировал украинец Владимир Кличко.
Нашлось место жене Пескова Татьяне Навке. Уроженка Днепра была включена в санкционный список США из-за поддержки агрессии против Украины. Фигуристка владеет огромным состоянием, которое получала из российского бюджета на организацию своих ледовых шоу.
- Напомним, что недавно Путин возмутился решением МОК. Старый диктатор считает, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2024 без ограничений.
- В знак протеста в России намерены организовать свои фейковые Олимпийские игры.