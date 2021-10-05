Развитие боя

Бой происходил от первого и до последнего раунда под диктовку украинца. Поэтому закономерной стала победа единогласным решением судей в пользу Владимира Кличко.

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Поветкин оказался не в состоянии хоть чем-нибудь удивить. Владимир расстреливал его с дальней дистанции и наваливался в клинчи. Кличко стал автором первых нокдаунов в карьере Александра: один – во втором раунде и еще три – в седьмом. В 11-м рефери снял с него очко за толчок, но на победу единогласным решением судей это никак не повлияло. Цифры на трех карточках были одинаковыми – 119:104.

За этот поединок Владимир получил рекордный для себя гонорар в размере 17,4 млн долларов. В России, согласно некоторым оценкам, бой в общей сложности посмотрели около 23 миллиона человек. Примерно такое же количество зрителей посмотрело бой и в Украине. К слову, это было первое поражение в карьере Александра Поветкина. После этого боя Владимир Кличко еще трижды защищал свои титулы, пока 28 ноября 2015 года не потерпел поражение от Тайсона Фьюри.

Поединок также запомнился многочисленными выкриками тренеров и болельщиков Поветкина, которые отчетливо были слышны во время трансляции. "Отбивай руки ему", "Бей петуха!", "Саня, давай по-братски" – эти фразы мгновенно разлетелись по интернету.

Кличко – Поветкин: видео лучших моментов боя