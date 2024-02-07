Российские спортсмены продолжают бежать из страны: титулованный борец будет представлять Сербию

Все больше российских спортсменов меняют свое гражданство, чтобы иметь возможность выступать на международной арене. На этот раз одного из них "приютила" Сербия.

Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев отказался от выступлений за Россию. Спортсмен решил представлять Сербию. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о россиянине

Кроме золота на Европейском первенстве, в коллекции 30-летнего спортсмена есть серебро Кубка мира-2016, а также три медали чемпионатов России.

Поскольку Тускаев представлял армейский клуб ЦСКА, возможно, на родине его будут рассматривать как предателя. Это можно наблюдать, например, после смены спортивного гражданства у вице-чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Натальи Забияко.

Кстати, интересно отметить, что именно Сербию представляет действующий чемпион мира в весовой категории Тускаева (до 57 килограммов) – Стефан Мичич.

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