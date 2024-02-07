Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев отказался от выступлений за Россию. Спортсмен решил представлять Сербию. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о россиянине
Кроме золота на Европейском первенстве, в коллекции 30-летнего спортсмена есть серебро Кубка мира-2016, а также три медали чемпионатов России.
Поскольку Тускаев представлял армейский клуб ЦСКА, возможно, на родине его будут рассматривать как предателя. Это можно наблюдать, например, после смены спортивного гражданства у вице-чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Натальи Забияко.
Кстати, интересно отметить, что именно Сербию представляет действующий чемпион мира в весовой категории Тускаева (до 57 килограммов) – Стефан Мичич.
В США бегут российские фехтовальщики
- Четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов, серебряный призер Олимпиады-2020 в командной шпаге и двукратный чемпион Европы Сергей Беда и его жена Виолетта сбежали из РФ после вторжения в Украину, а теперь хотят стать гражданами США, чтобы представлять Штаты на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
- Супруги Беда просили не разглашать их точное местонахождение. Поскольку российские СМИ сообщили 27 декабря, что Министерство внутренних дел объявило двух фехтовальщиков в розыск.
- Тоже самое касается и многих российских фигуристов, которые перебрались в страны Европы, чтобы выступать на турнирах.