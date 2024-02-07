Чемпион Европы по вольной борьбе Азамат Тускаев отказался от выступлений за Россию. Спортсмен решил представлять Сербию. Об этом пишут росСМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о россиянине

Кроме золота на Европейском первенстве, в коллекции 30-летнего спортсмена есть серебро Кубка мира-2016, а также три медали чемпионатов России.

Поскольку Тускаев представлял армейский клуб ЦСКА, возможно, на родине его будут рассматривать как предателя. Это можно наблюдать, например, после смены спортивного гражданства у вице-чемпионки Олимпийских игр по фигурному катанию Натальи Забияко.

Кстати, интересно отметить, что именно Сербию представляет действующий чемпион мира в весовой категории Тускаева (до 57 килограммов) – Стефан Мичич.

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