Перечень таких "нейтральных" спортсменов пополнил олимпийский чемпион-2020 с белорусским паспортом Иван Литвинович. FIG разрешила любимцу Лукашенко участвовать в международных соревнованиях по прыжкам на батуте.
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Позорное решение FIG
По информации UkrSportBase, Литвинович активно поддерживает политику самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Спортсмен неоднократно участвовал в пропагандистских акциях белорусского режима.
25 февраля 2022 года на подконтрольных преступному режиму Лукашенко ресурсах было распространено видео, на котором Литвинович призвал граждан к участию в "референдуме". Эта акция была осуждена странами цивилизованного мира, поскольку усиливала неограниченную власть "картофельного дуче".
В 2021 году он подписал письмо "за мир и согласие", которое имело целью "положить конец посягательствам на белорусский спорт извне". За лояльность к режиму Литвинович получил из рук Лукашенко орден "Отечества" III степени.
Кроме того, в 2023 году Литвинович принял участие в пропагандистских мероприятиях с участием сына Лукашенко Виктора. Это лицо еще с 2020 года находится в санкционного списка ЕС. После начала полномасштабного вторжения ряд стран ввели персональные санкции к сыну Лукашенко.
Литвинович вместе с сыном Лукашенко / белорусские СМИ
Допуск "нейтральных" спортсменов к Олимпиаде-2024
- Напомним, что в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет принял скандальное решение, допустив к Играм-2024 спортсменов с российским и белорусским паспортом.
- Атлеты стран-агрессоров будут соревноваться в Париже в нейтральном статусе и без всякой государственной символики России и Беларуси.
- Представители МОК заверили, что все спортсмены пройдут тщательную проверку. Они не должны иметь контракты с милитарными структурами стран-агрессоров и не поддерживать войну в Украине.
- Однако чиновники очень избирательно относятся к ограничениям, допустив ряд одиозных персонажей.