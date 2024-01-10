Дело в том, что русские фигуристы начали массово менять гражданство. Они выступят на континентальном первенстве других стран.
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Российские фигуристы массово меняют гражданство
Отметим, что таких спортсменов 24.
Одиночное катание, мужчины:
- Владимир Литвинцев (Азербайджан)
- Никита Старостин (Германия)
- Владимир Самойлов (Польша)
- Георгий Рештенко (Чехия)
- Александр Власенко (Венгрия)
- Макар Сунцев (Финляндия)
- Федор Читипаховян (Армения)
Одиночное катание, женщины:
- Анастасия Губанова (Грузия)
- Мария Сенюк (Израиль)
- Екатерина Куракова (Польша)
- Антонина Дубинина (Сербия)
Соревнования спортивных пар:
- Дарья Данилова (Нидерланды)
- Павел Ковалев (Франция)
- Анастасия Метелкина (Грузия)
- Лука Берулава (Грузия)
- Мария Павлова (Венгрия)
- Алексей Святченко (Венгрия)
- Никита Володин (Германия)
- Юлия Щетинина (Польша)
Танцы на льду:
- Асаф Казимов (Испания)
- Глеб Смолкин (Грузия)
- Мария Игнатьева (Венгрия)
- Евгения Лопарева (Франция)
- Никита Лисак (Словакия)