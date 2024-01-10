Дело в том, что русские фигуристы начали массово менять гражданство. Они выступят на континентальном первенстве других стран.

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Российские фигуристы массово меняют гражданство

Отметим, что таких спортсменов 24.

Одиночное катание, мужчины:

  • Владимир Литвинцев (Азербайджан)
  • Никита Старостин (Германия)
  • Владимир Самойлов (Польша)
  • Георгий Рештенко (Чехия)
  • Александр Власенко (Венгрия)
  • Макар Сунцев (Финляндия)
  • Федор Читипаховян (Армения)

Одиночное катание, женщины:

  • Анастасия Губанова (Грузия)
  • Мария Сенюк (Израиль)
  • Екатерина Куракова (Польша)
  • Антонина Дубинина (Сербия)

Соревнования спортивных пар:

  • Дарья Данилова (Нидерланды)
  • Павел Ковалев (Франция)
  • Анастасия Метелкина (Грузия)
  • Лука Берулава (Грузия)
  • Мария Павлова (Венгрия)
  • Алексей Святченко (Венгрия)
  • Никита Володин (Германия)
  • Юлия Щетинина (Польша)

Танцы на льду:

  • Асаф Казимов (Испания)
  • Глеб Смолкин (Грузия)
  • Мария Игнатьева (Венгрия)
  • Евгения Лопарева (Франция)
  • Никита Лисак (Словакия)