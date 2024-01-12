Пропагандисты заявили, что переговоры между сторонами находятся в активной фазе и предполагают несколько спаррингов в этом году. В Словакии уже отреагировали на это заявление, пишет 24 Канал.

Смотрите также Свел счеты с жизнью: в России 16-летний хоккеист выбросился из окна

Как в Словакии отреагировали на выдумки россиян

В Федерации хоккея Словакии категорически опровергли соответствующее заявление. Там отметили, что были просто шокированы такими вымышленными новостями, не имеющими ничего общего с реальностью и планами подготовки к мировому пайервенству-2024.

Никаких переговоров с Федерацией хоккея России (ФХР) мы не вели и не планируем проводить товарищеские игры со сборной России по хоккею. Это вымышленная информация, происхождение которой мы не знаем и которая шокировала нас. Мы решительно отвергаем подобные спекуляции, которые без еще больше раскалывают поляризованное общество.

– говорится в заявлении.

Наказание для сборной Израиля

С начала войны в Украине мировое спортивное сообщество начало отделяться от российских команд. Большинство российских команд было дисквалифицировано по международным соревнованиям.

Хоккей также не стал исключением, где Россию и Белоруссию отстранили от участия в чемпионате мира. Однако, в своем заявлении Международная федерация хоккея (IIHF) не упомянула войну, вместо этого ссылаясь на "вопросы безопасности".

Теперь эта организация решила применить подобные меры. по Израилю, отстранив сборную этой страны от участия в чемпионате мира также из-за "вопросов безопасности". Это, вероятно, связано с конфликтом Израиля с боевиками ХАМАС в секторе Газа.