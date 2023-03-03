Российские оккупанты решили посягнуть на самое главное в жизни Коваленко – на его семью. Об инциденте рассказал партнер Виктора по сборной Украины.

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Злодеяниям нет границ

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал, что во время оккупации Херсона российские военные намеревались похитить семью полузащитника Специи Виктора Коваленко. Оба футболиста – уроженцы южноукраинского города. Российские террористы хотели шантажом "выбить" из Коваленко деньги. Однако ВСУ в ноябре уволили Херсон из-под оккупации страны-агрессора.

Был такой случай, что оккупанты приходили во двор, где жил Коваленко. Они спрашивали у соседей, где проживает семья Коваленко. Я так понимаю, они хотели их угнать и требовать выкуп,

– рассказал Караваев.

Карьера Виктора Коваленко

Атакующий полузащитник – воспитанник донецкого Шахтера. Коваленко провел за "горняков" 130 поединков, в которых смог отличиться 23 раза.

В 2021 году Коваленко перешел в состояние итальянской Атланты. "Боги" заплатили за украинского полузащитника всего 700 тысяч евро. Все потому, что у Коваленко заканчивался контракт с Шахтером.

По Аталанту украинец провел всего 1 поединок, поскольку Коваленко был арендован Специей. За свой временный клуб Коваленко провёл 37 матчей, в которых забил 1 гол.

За сборную Украины Коваленко провел 33 поединка. Также Виктор вместе с "сине-желтыми" принял участие на Евро-2016.

Коваленко за свою карьеру завоевал немало титулов, в том числе: чемпионат Украины, Кубок Украины, Суперкубок Украины. Также Виктор – серебряный призер Юношеской лиги УЕФА.





