Російські окупанти вирішили посягнути на найголовніше в житті Коваленка – на його родину. Про інцидент розповів партнер Віктора по збірній України.

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Злодіянням немає меж

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв, розповів, що під час окупації Херсону російські військові мали намір викрасти родину півзахисника Спеції Віктора Коваленка. Обидва футболісти – уродженці південноукраїнського міста. Російські терористи хотіли шантажем "вибити" з Коваленка гроші. Проте ЗСУ в листопаді звільнили Херсон з під окупації країни-агресора.

Був такий випадок, що окупанти приходили у двір, де мешкав Коваленко. Вони питали у сусідів, де мешкає родина Коваленка. Я так розумію, вони хотіли їх викрасти й вимагати викуп,

– розповів Караваєв.

Кар'єра Віктора Коваленка

Атакувальний півзахисник – вихованець донецького Шахтаря. Коваленко провів за "гірників" 130 поєдинків, в яких зміг відзначитись 23 рази.

У 2021-му році Коваленко перейшов у стан італійської Аталанти. "Боги" заплатили за українського півзахисника всього 700 тисяч євро. Все через те, що в Коваленка закінчувався контракт з Шахтарем.

За Аталанту українець провів всього 1 поєдинок, оскільки Коваленко був орендований Спецією. За свій тимчасовий клуб Коваленко провів 37 матчів, в яких забив 1 гол.

За збірну України Коваленко провів 33 поєдинка. Також Віктор разом зі "синьо-жовтими" взяв участь на Євро-2016.

Коваленко за свою кар'єру завоював чимало титулів, зокрема: чемпіонат України, Кубок України, Суперкубок України. Також Віктор – срібний призер Юнацької ліги УЄФА.





