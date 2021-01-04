На втором этапе "Тур Де Ски" российские лыжники Евгений Белов и Алексей Червоткин устроили настоящий блокбастер. Россияне боролись за призовые места, но в результате "ДТП" потеряли шансы на медали и даже устроили разборки.

Столкновение российских лыжников

Двое россиян в классическом масс-старте столкнулись на спуске перед финишем, пишет 24 канал. Из-за этого Белов и Червоткин лишили друг друга шанса добыть медали.

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Белов и Червоткин уверенно ехали на подиум и должны были развернуть борьбу за "серебро" и "бронзу". На пятки им наступали швейцарец Дарио Колонья и еще один россиянин Иван Якимушкин.

Недалеко от финиша россияне столкнулись друг с другом. В резком повороте на спуске Червоткин "подрезал" Белова, сбив того с ног, и упал сам.

Колонья и Якимушкин устояли на ногах, хотя россиянин выехал за пределы трассы. Следует отметить, что Белов и Червоткин сцепились еще во время гонки.

Смотрите видео падения россиян

После столкновения Белов и Червоткин решили разбираться прямо на трассе: они приподнялись и начали друг другу что-то доказывать. В итоге остальные линжники их обошли.

Страсти бушевали и после финиша: Червоткин прибежал седьмым, а Белов – девятым. Евгений похлопал Алексея по плечу, а тот резко дернулся. Судьи признали, что Червоткин виновен в столкновении. Ему дали трехминутный штраф.

В итоге, Колонья финишировал на втором месте, а россиянин Якимушкин – третий. Победил в гонке еще один россиянин, Александр Большунов.