На другому етапі "Тур Де Скі" російські лижники Євгєній Бєлов і Олексій Чєрвоткін влаштували справжній блокбастер. Росіяни боролися за призові місця, але внаслідок "ДТП" втратили шанси на медалі та навіть влаштували розбірки.

Зіткнення російських лижників

Двоє росіян у класичному мас-старті зіткнулися на спуску перед фінішем, пише 24 канал. Через це Бєлов і Чєрвоткін позбавили один одного шансу здобути медалі.

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Бєлов і Чєрвоткін впевнено їхали на подіум і мали розгорнути боротьбу за "срібло" та "бронзу". На п'яти їм наступали швейцарець Даріо Колонья та ще один росіянин Іван Якімушкін.

Недалеко від фінішу росіяни зіштовхнулися один з одним. У різкому повороті на спуску Чєрвоткін "підрізав" Бєлова, збивши того з ніг, і впав сам.

Колонья та Якімушкін встояли на ногах, хоча росіянин виїхав за межі траси. Слід зазначити, що Бєлов і Чєрвоткін зчепилися ще під час гонки.

Дивіться відео падіння росіян

Після зіткнення Бєлова та Чєрвоткін вирішили розбиратися прямо на трасі: вони підвелися і почали одне одному щось доводити. У підсумку інші линжники їх обійшли.

Пристрасті вирували й після фінішу: Чєрвоткін прибіг сьомим, а Бєлов – дев'ятим. Євгєній поплескав Алєксєя по плечу, а той різко смикнувся. Судді визнали, що Чєрвоткін винен у зіткненні. Йому дали трихвилинний штраф.

У підсумку, Колонья фінішував на другому місці, а росіянин Якімушкін – третій. Переміг у гонці ще один росіянин, Алєксандр Большунов.