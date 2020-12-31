Члены сборной России по лыжным гонкам попали в ДТП на границе Швейцарии и Италии. Авария произошла в ночь с 29-го на 30 декабря.

Об этом сообщает газета Blick. Микроавтобус, в котором ехали шесть человек, занесло, в результате чего он съехал на ледяную дорогу, где застрял.

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Автомобиль развернуло и он упал с крутого обрыва в озеро, застряв во льду. Мужчины смогли выбраться и набрать номер службы экстренной помощи. У одного из пассажиров сотрясение мозга и легкая травма головы. От госпитализации они отказались.

Как сообщил старший тренер российской сборной Юрий Бородавко, в машине была только сервисная бригада, спортсменов не было.

Видео с места ДТП