Спустились с ветерком: российские лыжницы попали в больницу после завала в Сочи - эпическое видео

В российском Сочи продолжается ученическая Спартакиада. Во время лыжной гонки произошел массовый завал, приведший к госпитализации участниц.

Россия славится своим разгильдяйством. Очередным подтверждением этого стала ученическая Спартакиада в Сочи. Организаторы соревнований решили проводить классический масс-старт на 10 километров при сложных погодных условиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Все идет по плану

Туман и сильный ветер никого не смутил. 8 марта несовершеннолетние спортсменки просто обязаны были пройти дистанцию.

На первом спуске, где скорость превышала 50 км/ч, произошел массовый завал. В условиях ограниченной видимости кто-то из лыжниц не сохранил равновесие и упал. Остальные участницы экстремальной гонки не видели, что происходит впереди и врезались в поваленных лыжниц.

Видео экстремального спуска в Сочи

В итоге девять лыжниц забрала скорая, а еще 15 сошли с дистанции. У многих спортсменок ушибы разной степени тяжести, переломы, разбитые лица. Вот так россияне отпраздновали 8 марта.

Отметим, что организаторы соревнований в духе лучших пропагандистов сообщили: "ничего страшного не произошло", "туман накрыл трассу внезапно", "низкий уровень спортсменок".

Зато родственники спортсменок жаловались на состояние трассы, которая превратилась в лед, погодные условия и организаторов, заставивших лыжниц выйти на трассу.