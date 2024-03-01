Кровавый путинский режим жестко расправился с остатками российской оппозиции. В тюрьме при загадочных обстоятельствах умер Алексей Навальный. Подвергаются преследованиям все сторонники оппозиционного политика, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
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Путин преследует оппозиционных спортсменов
Еще 17 февраля двукратного чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева задержали за возложение цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. Это произошло на второй день после смерти Навального.
В следующий раз Зимирева вызвали в отделение полиции 22 февраля, чтобы он дал объяснения по поводу возложения цветов. Силовики нашли на странице Зимирева в социальной сети фотографию с митинга в Тбилиси возле посольства России. На фотографии они увидели бело-сине-белый флаг – символ антивоенного движения. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить спортсмена в экстремизме.
Зимирев на акции в Тбилиси / фото из соцсетей спортсмена
После этого экс-чемпион России перестал выходить на связь. Зимиреву выписали 15 суток ареста. Сам спортсмен свою вину не признал.
Что известно о Николае Зимиреве
- Николай Зимирев – двукратный чемпион России по лыжным гонкам в сверхмарафонских дистанциях.
- После завершения спортивной карьеры работал тренером. Был членом тренерского штаба сборной России по лыжным гонкам.
- В начале полномасштабного вторжения Зимирев выступил против войны. Он записал видеообращение и призвал граждан России не молчать, а выходить на митинги.