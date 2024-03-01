Кровавый путинский режим жестко расправился с остатками российской оппозиции. В тюрьме при загадочных обстоятельствах умер Алексей Навальный. Подвергаются преследованиям все сторонники оппозиционного политика, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

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Путин преследует оппозиционных спортсменов

Еще 17 февраля двукратного чемпиона России по лыжным гонкам Николая Зимирева задержали за возложение цветов к мемориалу жертвам политических репрессий. Это произошло на второй день после смерти Навального.

В следующий раз Зимирева вызвали в отделение полиции 22 февраля, чтобы он дал объяснения по поводу возложения цветов. Силовики нашли на странице Зимирева в социальной сети фотографию с митинга в Тбилиси возле посольства России. На фотографии они увидели бело-сине-белый флаг – символ антивоенного движения. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить спортсмена в экстремизме.

Зимирев на акции в Тбилиси / фото из соцсетей спортсмена

После этого экс-чемпион России перестал выходить на связь. Зимиреву выписали 15 суток ареста. Сам спортсмен свою вину не признал.

Что известно о Николае Зимиреве