Росія славить своїм нехлюйством. Черговим підтвердженням цього стала учнівська Спартакіада в Сочі. Організатори змагань вирішили проводити класичний мас-старт на 10 кілометрів за складних погодних умов, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Все йде за планом

Туман та сильний вітер нікого не збентежив. 8 березня неповнолітні спортсменки просто зобов'язані були пройти дистанцію.

На першому спуску, де швидкість перевищувала 50 км/год, стався масовий завал. В умовах обмеженої видимості хтось із лижниць не зберіг рівновагу та впав. Решта учасниць екстремальної гонки не бачили, що відбувається попереду та врізалися у повалених лижниць.

Відео екстремального спуску в Сочі

У підсумку девʼятьох лижниць забрала швидка, а ще 15 зійшли з дистанції. У багатьох спортсменок забої різної ступені важкості, переломи, розбиті обличчя. Ось так росіяни відсвяткували 8 березня.

Зазначимо, що організатори змагань у дусі найкращих пропагандистів повідомили: "нічого страшного не відбулося", "туман накрив трасу раптово", "низький рівень спортсменок".

Натомість родичі спортсменок скаржилися на стан траси, яка перетворилася на лід, погодні умови та організаторів, які змусили лижниць вийти на трасу.

До слова. Раніше ми розповідали про "нейтральних" лижників, які вишикувалися у літеру "Z". Таким чином вони продемонстрували "відданість олімпійським принципам" та підтвердили гасло "спорт внє політікі".