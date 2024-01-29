Автобус с российской хоккейной командой возвращался из турнира, состоявшийся в Челябинской области. Совсем чуть-чуть не хватило команде, чтобы успешно доехать домой, информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Детали жуткой аварии за участие молодых хоккеистов

Около 12:00 транспорт, который перевозил команду, по дороге домой выехал на встречную полосу после того, как у автобуса лопнуло колесо. Что привело к столкновению с легковым автомобилем марки "Ситроен". Оба транспортных средства взлететь в кювет.



Российская команда попала в ДТП / Фото росСМИ

Сообщили, что в результате аварии погибли 3 участника ДТП– водитель и два человека, находившиеся в автомобиле. Двое детей и столько же взрослых, которые ехали в автобусе, получили травмы и были отправлены в ближайшую больницу.

На место ДТП немедленно выехали все необходимые службы, чтобы спасти жизнь других.

Впоследствии стало известно, что смертельная авария унесла жизни уже 4-х человек. В этот список присоединился наставник хоккейной команды. Его травмы были несовместимы с жизнью, поэтому медикам не удалось спасти тренера.

Напомним, что одной из самых ужасных катастроф с российскими хоккеистами остается авиатроща под Ярославлем. В сентябре 2011 года самолет, на борту которого была одна из лучших команд России, не смог набрать нужную высоту, зацепился за антенну маяка и развалился на части. Тогда в результате катастрофы погибли 43 человека, из них 36 хоккеистов и тренеров. Среди погибших хоккеистов было три выходца из Украины (Александр Вьюхин, Даниил Собченко, и Виталий Аникеенко).