Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) сообщила о временном отстранении сразу 16 российских штангистов. Санкции применены на основе базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россиянам напомнили о допинг-скандале

Все штангисты отстранены из-за нарушений антидопинговых правил в 2012 году. Подавляющее большинство атлетов прекратили свои выступления в соревнованиях.

В список попало немало титулованных спортсменов. В частности, двукратный чемпион мира (2010, 2013) Александр Иванов. Уроженец грузинского Рустави в ноябре 2016 года был лишен серебряной медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Это произошло после проверки допинг-проб атлета.

Кроме того, в список отстраненных вошли серебряные призеры чемпионата мира 2011 года Алесей Юфкин и Армен Казарян, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года Рамазан Расулов, обладатель бронзовой медали чемпионата Европы 2009 года Дмитрий Иваненко, призеры молодежных и юниорских чемпионатов мира и Европы Александр Сафарян, Сослан Гаглоев, Евгений Коломиец, Мартин Сабанчиев и Эдуард Межгихов, призеры чемпионатов и кубков страны Ваник Мкртумян, Георгий Сидаков, Татьяна Кренделева, Сергей Дементьев и Валентин Пономарев.

Допинговый скандал в России