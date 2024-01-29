Автобус із російською хокейною командою повертався із турніру, який відбувся у Челябінській області. Зовсім трохи не вистачило команді, аби успішно доїхати додому, інформує 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Деталі моторошної аварії за участю молодих хокеїстів

Близько 12:00 транспорт, який перевозив команду, дорогою додому виїхав на зустрічну смугу після того, як в автобуса лопнуло колесо. Що привело до зіткнення із легковим автомобілем марки "Сітроен". Обидва транспортні засоби злетіти у кювет.



Російська команда потрапила у ДТП / Фото росЗМІ

Повідомили, що внаслідок аварії загинуло 3 учасників ДТП – водій та двоє осіб, які перебували в автомобілі. Двоє дітей та стільки ж дорослих, які їхали в автобусі, отримали травми та були відправлені у найближчу лікарню.

На місце ДТП негайно виїхали усі необхідні служби, аби врятувати життя інших.

Згодом стало відомо, що смертельна аварія забрала життя вже 4-х людей. До цього списку доєднався наставник хокейної команди. Його травми були несумісні із життям, тому медикам не вдалось врятувати тренера.

Нагадаємо, що однією із найжахливіших катастроф із російськими хокеїстами залишається авіатроща під Ярославлем. У вересні 2011-го року літак, на борту якого була одна з найкращих команд Росії, не зміг набрати потрібну висоту, зачепився за антену маяка та розвалився на частини. Тоді внаслідок катастрофи загинуло 43 людини, із них 36 хокеїстів та тренерів. Серед загиблих хокеїстів було троє вихідців з України (Олександр В'юхін, Данило Собченко, та Віталій Анікеєнко).