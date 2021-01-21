Хокейну команду Вашингтон оштрафували на 100 тисяч доларів. Причиною стала поведінка чотирьох російських хокеїстів, які порушили правила поведінки під час карантину.

Вашингтон отримав штраф через російських хокеїстів Олександра Овєчкіна, Євгена Кузнєцова, Дмитра Орлова та Іллю Самсонова. Окрім того, всіх чотирьох відсторонили від тренувань та матчів.

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У чому звинуватили російських хокеїстів

Причиною для відсторонення хокеїстів стало те, що вони порушили COVID-протокол НХЛ. Вони спілкувалися один з одним без масок, перебуваючи у близькому контакті, йдеться в повідомлені Ліги.

Про які правила йде мова

Перед початком сезону НХЛ і профспілка гравців погодили та прийняли 12 протоколів безпеки на 213 сторінок.

У ньому передбачено правила поведінки хокеїстів. Для прикладу, там розписано про заборону для гравців гостьової команди відвідувати будь-які місця, окрім тренувального катка, льодової арени матчу та готелю.

Серед цих правил є й заборона гравцям збиратися групами в одному готельному номері. Та й загалом приймати гостей в готельних номерах.

Саме це правило й порушили російські хокеїсти. Вони зібралися разом в готельному номері, щоб подивитися спортивну трансляцію. І робили це без захисних масок.

Вашингтон погодився зі штрафом, який наклали на команду. Окрім того, він розмістив чотирьох гравців в спеціальний список відсутніх. І повернути їх зможе лише в тому випадку, якщо в них будуть негативні тести на коронавірус та відсутні симптоми інфекції.

Таким чином Вашингтон залишився без своєї головної зірки – Овєчкіна. А також захисника з першої ланки Орлова.

Для Кузнєцова це не перший скандал в НХЛ. У 2019 році його дискваліфікували на чотири роки, адже в його крові виявили наркотики. Однак дискваліфікація розповсюджувала на міжнародні матчі (за збірну Росії), у той час як НХЛ вирішили не застосовувати дискваліфікації.