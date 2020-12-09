Игроки женской сборной России по гандболу попали в коронавирусный скандал на чемпионате Европы-2020.

8 декабря на официальной странице Федерации гандбола России в инстаграме появилось видео того, как команда проводит свой досуг. Скрасить невозможность выйти из отеля в сборной решили подвижными играми, пишет 24 канал.

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Девушки, разделившись на две команды, переодевали майки на скорость, кормили друг друга, перенося ложки во рту. Датские эксперты, норвежский журналист и гандболистка раскритиковали "глупость и идиотизм" спортсменок из РФ и потребовали их дисквалифицировать.

"Просто нет слов. Шокирующее поведение. Вчера сказал журналистам, что против идиотов и глупости даже боги бороться бессильны. Может, это и жестокие слова, но вы видите подтверждение. Недопустимо передавать друг другу ложки на следующий день после бури, в которую попали россиянки. Если бы была возможность выгнать сборную России с чемпионата Европы, надо было бы это сделать. Хотя, к сожалению, не думаю, что это предусмотрено регламентом", – отреагировал норвежский гандбольный эксперт Уле Еревик.

Когда норвежец говорит о буре, он вспоминает инцидент после матча Россия – Швеция: тогда главный тренер сборной РФ Амброс Мартин контактировал с представителем Федерации гандбола России, который не был в "пузыре" и был без защитной маски. Этот случай организаторы турнира отметили и наставника российской команды предупредили.

Как отреагировали в России на инцидент

Позже эти ролики исчезли из аккаунта сборной в социальной сети, но это не помогло скрыть их от других участников европейского первенства.

Несмотря на это, в сборной России не считают, что нарушили любые правила или регламент, проведя общекомандное собрание в специально отведенном для этого месте.

На чемпионате Европы на счету команды из РФ три победы в трех матчах. Они обыграли Испанию, Чехию и Швецию и занимают первое место в своей группе.