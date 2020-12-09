Гравці жіночої збірної Росії з гандболу потрапили в коронавірусний скандал на чемпіонаті Європи-2020.

8 грудня на офіційній сторінці Федерації гандболу Росії в інстаграмі з'явилося відео того, як команда проводить своє дозвілля. Скрасити неможливість вийти з готелю в збірній вирішили рухливими іграми, пише 24 канал.

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Дівчата, розділившись на дві команди, переодягали майки на швидкість, годували одне одного, переносячи ложки в роті. Данські експерти, норвезький журналіст і гандболістка розкритикували "дурість та ідіотизм" спортсменок з РФ і зажадали їх дискваліфікувати.

"Просто немає слів. Шокуюча поведінка. Вчора сказав журналістам, що проти ідіотів і дурості навіть боги боротися безсилі. Може, це і жорстокі слова, але ви бачите підтвердження. Неприпустимо передавати один одному ложки на наступний день після бурі, в яку потрапили росіянки. Якби була можливість вигнати збірну Росії з чемпіонату Європи, треба було б це зробити. Хоча, на жаль, не думаю, що це передбачено регламентом", – відреагував норвезький гандбольний експерт Уле Еревік.

Коли норвежець говорить про бурю, він згадує інцидент після матчу Росія – Швеція: тоді головний тренер збірної РФ Амброс Мартін контактував з представником Федерації гандболу Росії, який не перебував у "міхурі" і був без захисної маски. Цей випадок організатори турніру відзначили і наставника російської команди попередили.

Як відреагували в Росії на інцидент

Пізніше ці ролики зникли з аккаунта збірної в соціальній мережі, але це не допомогло приховати їх від інших учасників європейської першості.

Незважаючи на це, в збірній Росії не вважають, що порушили будь-які правила або регламент, провівши загальнокомандні збори в спеціально відведеному для цього місці.

На чемпіонаті Європи на рахунку команди з РФ три перемоги в трьох матчах. Вони обіграли Іспанію, Чехію і Швецію і займають перше місце в своїй групі.