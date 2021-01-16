В Саудовской Аравии завершился очередной этап гонки Дакар-2021. Россиянин Антон Шибалов мог не получить серебряную награду за курьезный момент со столкновением с вертолетом.

Заключительный день этапа Дакар-2021 запомнился курьезным моментом с участием российского спортсмена Антона Шабилова. Правда, если бы прикосновение машины к вертолету было сильнее, то этот эпизод бы не выглядел так курьезно, а мог бы привести к печальным последствиям, пишет 24 канал.

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Неожиданный эпизод на Дакар

В одном из эпизодов телевизионный вертолет слишком низко опустился к земле. Этого точно не ожидал российский гонщик. На трамплине машину подбросило вверх прямо под вертолетом, в результате чего шасси задело обшивку машины.

Во время столкновения пилоту удалось выровнять вертолет и удалиться на безопасное расстояние. Российская команда, не останавливаясь, продолжила свой путь ко второму месту в гонке. Правда, более сильный удар мог бы привести к падению вертолета на песок.

Видео этого момента столкновения обнародовали в твиттере. Выглядит все это чуточку жутко. Интересно, что победу в гонке одержал Дмитрий Сотников. Для него эта победа стала четвертой на подобных соревнованиях.