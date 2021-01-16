У Саудівській Аравії завершився черговий етап перегонів Дакар-2021. Росіянин Антон Шибалов міг не здобути срібну нагороду через курйозний момент із зіткненням з гелікоптером.

Заключний день етапу Дакар-2021 запам'ятався курйозним моментом за участю вантажівки російського спортсмена Антона Шабилова. Щоправда, якби дотик машини до гелікоптера був сильнішим, то цей епізод би не виглядав так курйозно, а міг би призвести до сумних наслідків, пише 24 канал.

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Несподіваний епізод на Дакар

В одному з епізодів телевізійний гелікоптер надто низько опустився до землі. Цього точно не очікував російський гонщик. На трампліні машину підкинуло вгору прямо під гелікоптером, у результаті чого шасі зачепило обшивку машини.

Під час зіткнення пілотові вдалося вирівняти вертоліт і віддалитися на безпечну відстань. Російська команда, не зупиняючись, продовжила свій шлях до другого місця у гонці. Щоправда, сильніший удар міг би призвести до падіння гелікоптера на пісок.

Відео цього моменту зіткнення оприлюднили в твіттері. Виглядає все це трішки моторошно. Цікаво, що перемогу у гонці здобув Дмитро Сотніков. Для нього ця звитяга стала четвертою на подібних змаганнях.