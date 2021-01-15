Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от травм, которые он получил во время гонки Дакар-2021. После аварии пилот был в бессознательном состоянии.

52-летний Пьер Шерпен разбился на седьмом этапе Дакар-2021 между Хейл-сити и Сакака 10 января. Об этом сообщается на официальной странице Дакара-2021.

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После аварии врачи нашли его в бессознательном состоянии. Шерпен сразу же вертолетом был доставлен в госпиталь в отделение нейрохирургии. Там ему сделали операцию и держали в коме. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Умер Шерпен 14 января, когда его должны были доставить самолетом во Францию на лечение.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

Что известно о Пьере Шерпене