Французский гонщик Шерпен умер от полученных в аварии травм на Дакар-2021
Французский мотогонщик Пьер Шерпен умер от травм, которые он получил во время гонки Дакар-2021. После аварии пилот был в бессознательном состоянии.
52-летний Пьер Шерпен разбился на седьмом этапе Дакар-2021 между Хейл-сити и Сакака 10 января. Об этом сообщается на официальной странице Дакара-2021.
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После аварии врачи нашли его в бессознательном состоянии. Шерпен сразу же вертолетом был доставлен в госпиталь в отделение нейрохирургии. Там ему сделали операцию и держали в коме. Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
Умер Шерпен 14 января, когда его должны были доставить самолетом во Францию на лечение.
Что известно о Пьере Шерпене
- Он не был профессиональным мотогонщиком. Он был предпринимателем, который любил активный отдых. Но он активно занимался спортом. Среди его увлечений также был парусный спорт.
- Для 52-летнего француза это был четвертый раз, когда он выступал на Дакаре. Впервые в 2009 году, когда гонки проходили в Южной Америке. Второй раз – в 2012 году. Оба раза он добирался до финиша.
- В 2015 году Шерпен тоже принял участие в гонках, но до финиша не доехал из-за проблем с двигателем.
- После шестого этапа Дакар-2021 Шерпен был на 77-м месте в своей категории.
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