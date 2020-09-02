Российская теннисистка Софья Жук сфотографировалась топлес и нарвалась на критику фанатов.

Соответствующий пост она опубликовала в Инстаграме. На фото спортсменка стоит в коротких шортах и прикрывает голую грудь рукой.

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"Потому что почему бы и нет", – подписала фото Жук.

Софья Жук обнаженная / Фото: скриншот

В комментариях к посту подписчики неоднозначно отреагировали на откровенный кадр. Одни увлеклись стройным телом и декольте Жук, а другие, наоборот, раскритиковали ее за выставленную напоказ пикантную фотографию.

Что известно про Софью Жук

20-летняя российская теннисистка не выступала с Уимблдона 2019 года. В настоящее время она находится в США. В рейтинге WTA она поднималась до 118 строчки (17 декабря 2018 года). На турнирах "Большого шлема" Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла 6 турниров ITF в одиночном разряде.

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, победив в финале соотечественницу Анну Блинкову со счетом 7:5, 6:4. Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир.