Російська тенісистка Софья Жук сфотографувалася топлес і нарвалася на критику фанатів.

Відповідний пост вона опублікувала в інстаграмі. На фото спортсменка стоїть в коротких шортах і прикриває голі груди рукою.

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"Тому що чому б і ні", – підписала фото Жук.



Софья Жук оголена / Фото: скріншот

У коментарях до посту підписники неоднозначно відреагували на відвертий кадр. Одні захопилися струнким тілом і декольте Жук, а інші, навпаки, розкритикували її за виставлену напоказ пікантну фотографію.

Що відомо про Софью Жук

20-річна російська тенісистка не виступала з Вімблдону 2019 року. В даний час вона знаходиться в США. У рейтингу WTA вона піднімалася до 118 рядка (17 грудня 2018 року). На турнірах "Великого шолома" Софья не проходила далі першого кола. Жук виграла 6 турнірів ITF в одиночному розряді.

У 2015 році 15-річна Жук виграла титул на юніорському Вімблдоні, перемігши у фіналі співвітчизницю Анну Блінкову з рахунком 7:5, 6:4. Софья не програла жодного сету за весь турнір.