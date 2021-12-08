Мотивация для российского шахматиста

Россиянка, которая снимается в порно под псевдонимом MihaNika69, решила мотивировать Непомнящего. Она обещает провести с ним ночь, если он станет чемпионом мира.

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Соответствующее обещание порноактриса опубликовала в своем инстаграме. Девушка опубликовала фотографии с хештегом NepoGambit и надписью: "Ян, если ты выиграешь, я стану твоей королевой на целую ночь".

MihaNika69 опубликовала обращение на русском и английском языках.



Порноактриса обещает шахматисту Непомнящему "ночь" / Фото instagram.com/m1han1ka69

Что известно о финале чемпионата мира по шахматам