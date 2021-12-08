Мотивація для російського шахіста
Росіянка, яка знімається у порно під псевдонімом MihaNika69, вирішила мотивувати Непомнящого. Вона обіцяє провести з ним ніч, якщо він стане чемпіоном світу.
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Відповідну обіцянку порноактриса опублікувала у своєму інстаграмі. Дівчина опублікувала фотографії з хештегом NepoGambit та написом: "Ян, якщо ти виграєш, я стану твоєю королевою на цілу ніч".
MihaNika69 опублікувала звернення російською та англійською мовами.
Порноактриса обіцяє шахісту Непомнящому "ніч" / Фото instagram.com/m1han1ka69
Що відомо про фінал чемпіонату світу з шахів
- Поки мотивація від MihaNika69 не надто допомагає Непомнящому. Після 10-и партій з 14-и росіянин поступається норвежцю з рахунком 3,5:6,5.
- Десята партія матчу за світову шахову корону у Дубаї (ОАЕ) завершилася внічию.
- Для перемоги Карлсену залишилося набрати лише одне очко: виграти одну партію або двічі зіграти внічию.