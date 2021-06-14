Российская полиция забрала флаг Украины в болельщика во время просмотра матча Евро-2020

Украинский болельщик в Санкт-Петербурге остался без национального флага во время просмотра матча между сборными Украины и Нидерландов на Евро-2020. Украинский флаг у него забрали российские полицейские.
Историю об украинском флаге рассказал болельщик Арсен, который смотрел матч Украина – Нидерланды в фан-зоне в Санкт-Петербурге.
В то же время УЕФА осудила позорное поведение российских болельщиков на матче Евро-2020
"Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал украинский болельщик.
У самого Арсена тоже были проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. В фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, не указано, это новая форма с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", или предыдущего образца).
"Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – рассказал Арсен.
- Матч между сборными Украины и Нидерландов состоялся в воскресенье, 13 июня. Игра закончилась победой голландцев.
- Украинская сборная, уступая по ходу матча 2:0, сумела забить два гола и сравнять счет. Но после этого пропустила еще один раз.
- В России агрессивное отношение к сборной Украины. Еще перед Евро-2020 там выступили против формы сборной, на которой изображен контур Украины с оккупированным Крымом, а также лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!".
- УЕФА сначала отказала россиянам, ведь форма была перед тем согласована. Но впоследствии изменила решение. Лозунг "Героям слава!" пришлось скрыть. Все остальное – оставить.
- В России заявили, что за эту форму могут задержать. А в Санкт-Петербурге проводят обыски в сувенирных лавках на факт наличия формы сборной Украины.
- Санкт-Петербург – один из городов, который принимает Евро-2020. И при определенных обстоятельствах, там свой матч может сыграть и сборная Украины.