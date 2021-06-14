Историю об украинском флаге рассказал болельщик Арсен, который смотрел матч Украина – Нидерланды в фан-зоне в Санкт-Петербурге.

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"Когда зашли на территорию фан-зоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось. Он рассказал, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные русские, не дай бог, не докопались", – рассказал украинский болельщик.

У самого Арсена тоже были проблемы с российскими правоохранителями из-за национальных символов. В фан-зону он пришел в форме сборной Украины (правда, не указано, это новая форма с контуром Украины и лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!", или предыдущего образца).

"Когда проходил осмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", – рассказал Арсен.