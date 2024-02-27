"Приходится выживать": российская гимнастка пожаловалась на ужасное питание в сборной
Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об ужасных условиях в сборной. Она опубликовала ряд жалоб относительно питания во время тренировочного процесса.
Об этом она пожаловалась в своем инстаграме. Россиянка заявила, что ей едва удается пополнять необходимые калории, пишет 24 Канал.
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Россиянка пожаловалась на "выживание" в сборной
Российская спортсменка отметила, что низкое качество питания негативно влияет на здоровье и готовность спортсменов к международным соревнованиям.
"Так как на базе в последние дни вообще нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Печально, печально, верните прежнее. И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно", – объяснила Мельникова.
Россиянка пожаловалась на питание / Скриншот
Гимнастка из России назвала это выживанием / Скриншот
Сборная России отказалась от Олимпийских игр
- Международный олимпийский комитет 8 декабря сообщил о том, что допустил российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024 в статусе нейтральных атлетов.
- Однако россиян это не устроило, они же стремятся выступать без ограничений: с флагом и гимном. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер заявила, что они отказываются выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
- Она заявила, что выступление в нейтральном статусе является для них позором.