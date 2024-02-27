"Приходится выживать": российская гимнастка пожаловалась на ужасное питание в сборной

Российская гимнастка Ангелина Мельникова рассказала об ужасных условиях в сборной. Она опубликовала ряд жалоб относительно питания во время тренировочного процесса.

Об этом она пожаловалась в своем инстаграме. Россиянка заявила, что ей едва удается пополнять необходимые калории, пишет 24 Канал.

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Россиянка пожаловалась на "выживание" в сборной

Российская спортсменка отметила, что низкое качество питания негативно влияет на здоровье и готовность спортсменов к международным соревнованиям.

"Так как на базе в последние дни вообще нечего, у нас во времена ковида очень сильно упало и качество питания, и его разнообразие в целом, мне приходится выживать на овощах, хотя я сомневаюсь, что моим мышцам для восстановления достаточно разваренной капусты. Печально, печально, верните прежнее. И четвертинка грейпфрута в дополнение. Выглядит, конечно, все это более чем забавно", – объяснила Мельникова.



Россиянка пожаловалась на питание / Скриншот



Гимнастка из России назвала это выживанием / Скриншот

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