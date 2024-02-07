Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву сроком на четыре года. Все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулированы.

К теме "Запад хочет превратить в Северную Корею": как в России реагируют на дисквалификацию Валиевой

В пробе Валиевой обнаружили экдистерон

В деле Валиевой CAS опубликовал очередные доказательства употребления запрещенных веществ. Кроме триметазидина, в организме юной фигуристки нашли экдистерон – стероид, стимулирующий синтез белков в организме.

Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме,

– говорится в заявлении CAS.

Ранее Валиева придумала историю, каким образом триметазидин попал в ее организм. Она сообщила, что кушала клубничный десерт, который готовил ее дедушка на доске, где измельчал свои таблетки.

Однако, каким образом в ее организм попал запрещенный стероид, она не смогла объяснить. Возможно это тоже ее дедушка употреблял?

Отмечается, что в целом Валиева в период с 2020 по 2021 год употребляла 60 различных добавок и препаратов.

Справка. Напомним, 29 января 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета баллов первое место заняла сборная США, а серебряным призером стала команда Японии.