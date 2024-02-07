Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву сроком на четыре года. Все ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года, аннулированы.
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В пробе Валиевой обнаружили экдистерон
В деле Валиевой CAS опубликовал очередные доказательства употребления запрещенных веществ. Кроме триметазидина, в организме юной фигуристки нашли экдистерон – стероид, стимулирующий синтез белков в организме.
Она не могла вспомнить, принимала ли экдистерон, но спортсменка также не смогла объяснить, почему стокгольмская лаборатория обнаружила его в ее организме,
– говорится в заявлении CAS.
Ранее Валиева придумала историю, каким образом триметазидин попал в ее организм. Она сообщила, что кушала клубничный десерт, который готовил ее дедушка на доске, где измельчал свои таблетки.
Однако, каким образом в ее организм попал запрещенный стероид, она не смогла объяснить. Возможно это тоже ее дедушка употреблял?
Отмечается, что в целом Валиева в период с 2020 по 2021 год употребляла 60 различных добавок и препаратов.