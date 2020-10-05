Французька поліція почала розслідування через підозри в участі у договірному матчі російської тенісистки Яни Сізикової, виступаючої в парному розряді турніру.

Разом з американкою Медісон Бренгл Сізикова програла на турнірі румунському дуету Андреа Міту і Патрісії-Марії Ціг (6:7 (8), 4:6). Про це повідомляє видання Die Welt.

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Декілька букмекерських компаній отримали величезну кількість ставок на перемогу румунок в п'ятому геймі другого сету. Точна їх сума не називається, але, за інформацією інформагентства, йдеться про сотні тисяч євро.

За рахунку 2:2 у другій партії на подачу вийшла Сізикова. За гейм вона зробила дві подвійні помилки і один раз посковзнулася, і вони з американкою програли, не набравши жодного очка. Сам матч закінчився перемогою румунок (7:6, 6:4). Поліція вже почала розслідування інциденту.

Яна Сізикова виграла 43 турніру під егідою ITF, а також одне парне змагання WTA.

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