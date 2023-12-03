Российская теннисистка прокомментировала победу на турнире в Мексике лозунгом "Слава Украине"

Теннисный сезон-2023 подходит к своему концу. Многие спортсмены уже отыграли свои последние матчи года и готовятся к новому насыщенному сезону.

Одной с тех, кто накануне закрыл свой соревновательный год, стала российская спортсменка Вероника Мирошниченко. Она в паре с американкой Делейной Хьюитт завоевала трофей на парном турнире в Мексике.

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Мирошниченко: Слава Украине

После победы теннисистка прокомментировала свой успех и подвела итоги года. Она поблагодарила всех, кто ее поддерживает и вспомнила Украину, сделав пост в соцсети на украинском языке.

Чемпионы в паре на турнире W40 в Мексике. Завершаю этот сезон с победой. Очень благодарна своим близким, своей семье, своей команде за поддержку. Несмотря на трудности, этот сезон был очень классным, было много слез, много улыбок, много побед, завершаю с лучшим (пока рейтингом) в одиночке и в паре.



Будем дальше работать и двигаться только вперед с новыми силами в следующем сезоне. Слава Украине,

– написала Мирошниченко.

Отметим, что Вероника Мирошниченко родилась в Москве и имеет российское гражданство. Однако, свое детство она провела в Запорожье, после чего переехала в США.

С начала полномасштабного вторжения Вероника выходит на матчи с сине-желтой лентой, помогает Силам Обороны и госпиталям и идентифицирует себя украинкой. Вся ее семья из Украины, а дядя отдал жизнь за свободу родной страны. В настоящее время Мирошниченко активно занимается сменой гражданства.

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. Сейчас 26-летняя теннисистка занимает 327 место в рейтинге WTA. В течение карьеры она выиграла три одиночных титула ITF, в том числе один в этом сезоне (W60 в Пелхеме) и семь в парном разряде (два в этом году).