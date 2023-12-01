С этого времени Рафаэль Надаль восстанавливался от травм и даже анонсировал завершение карьеры после сезона-2024. Испанец оставил шанс, что это неокончательное решение, однако его план выглядел именно так.

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Надаль возвращается в Тур

Однако для фанатов Рафы и всех ценителей тенниса появились замечательные новости. Надаль наконец-то восстановился от повреждения и готов вернуться на корт.

Бывший лидер мирового рейтинга опубликовал видео, в котором рассказал, какой турнир станет первым для него после продолжительной паузы. Долгожданное возвращение состоится на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене.

После года вне соревнований пришло время вернуться на корт. Я сыграю в Брисбене в первую неделю января 2024 года. Увидимся там,

– заявил Надаль.

Смотрите видео из обращением Рафаэля Надаля

Отметим, что соревнования в Брисбене пройдут с 1 по 7 января. Призовой фонд составляет чуть больше 2 миллионов долларов.

Интересно. В начале лета 2023 года Рафаэль Надаль впервые за 20 лет выбыл из топ-100 мирового рейтинга ATP. Сейчас звездный испанец занимает 663 место. Он является самым титулованным теннисистом в истории Ролан Гаррос, который выигрывал 14 раз в одиночном разряде.