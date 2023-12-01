С этого времени Рафаэль Надаль восстанавливался от травм и даже анонсировал завершение карьеры после сезона-2024. Испанец оставил шанс, что это неокончательное решение, однако его план выглядел именно так.
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Надаль возвращается в Тур
Однако для фанатов Рафы и всех ценителей тенниса появились замечательные новости. Надаль наконец-то восстановился от повреждения и готов вернуться на корт.
Бывший лидер мирового рейтинга опубликовал видео, в котором рассказал, какой турнир станет первым для него после продолжительной паузы. Долгожданное возвращение состоится на хардовом турнире ATP 250 в Брисбене.
После года вне соревнований пришло время вернуться на корт. Я сыграю в Брисбене в первую неделю января 2024 года. Увидимся там,
– заявил Надаль.
Смотрите видео из обращением Рафаэля Надаля
Отметим, что соревнования в Брисбене пройдут с 1 по 7 января. Призовой фонд составляет чуть больше 2 миллионов долларов.