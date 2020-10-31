Российский боксер Тимур Пашалиев доставлен в больницу после тяжелого нокаута на турнире в Москве. Бой состоялся 30 октября и был завершен в первом раунде.

В Москве во время турнира Shamo Boxing Пашалиев встречался с Олегом Мисюрой. В ходе боя 24-летний Пашалиев пропустил сильный удар, пишет телеграм-канал Mash.

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Спортсмен так и не смог прийти в себя после чего организаторы в срочном порядке вызвали скорую помощь. Пашалиев потерял сознание и был доставлен в одну из московских больниц.

Промоутер Пашалиева отметил, что боксер позже пришел в себя, его жизни ничего не угрожает, но он все еще находится в больнице.

Видео нокаута Пашалиева