Російський боксер Тимур Пашалієв доставлений в лікарню після важкого нокауту на турнірі в Москві. Бій відбувся 30 жовтня і був завершений у першому раунді.

В Москві під час турніру Shamo Boxing Пашалієв зустрічався з Олегом Місюрою. В ході бою 24-річний Пашалієв пропустив сильний удар, пише телеграм-канал Mash.

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Спортсмен так і не зміг прийти до тями після чого організатори в терміновому порядку викликали швидку допомогу. Пашаліев знепритомнів і був доставлений в одну з московських лікарень.

Промоутер Пашалієва зазначив, що боксер пізніше прийшов до тями, його життю нічого не загрожує, але він все ще перебуває у лікарні.

Відео нокауту Пашалієва