Бой Волков – Харрис стал одним из самых интересных в вечере MMA UFC 254. Россиянин эффектно во втором раунде сумел досрочно завершить бой победу над более опытным американцем.

В субботу, 24 октября, состоялся один из самых интересных поединков Хабиб – Гейджи, в котором россиянин на победной ноте завершил свою профессиональную карьеру. Не менее ярким оказался бой другого бойца из России Александра Волкова, который в эффектном стиле одержал победу над американцем Уолтом Харрисоном, пишет 24 канал.

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Яркий нокаут

Поединок происходил в основном карде. Волков завершил поединок уже во втором раунде. Российский боец отличным фронт-киком попал прямо в солнечное сплетение американского соперника, а после продолжил добивать Харрисона.

Судья в октагоне решил завершить драку техническим нокаутом в пользу Александра.