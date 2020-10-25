Бій Волков – Харріс став одним із найцікавіших у вечорі MMA UFC 254. Росіянин ефектно у другому раунді зумів достроково завершити бій перемогу над більш досвідченим американцем.

У суботу, 24 жовтня, відбувся один з найцікавіших поєдинків Хабіб – Гейджі, у якому росіянин на переможній ноті завершив свою професійну кар'єру. Не менш яскравим виявився бій іншого бійця з Росії Олександра Волкова, який у ефектному стилі здобув перемогу над американцем Волтом Харрісоном, пише 24 канал.

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Яскравий нокаут

Поєдинок відбувався в основному карді. Волков завершив поєдинок вже у другому раунді. Російський боєць чудовим фронт-кіком влучив прямо у сонячне сплетіння американського суперника, а після продовжив добивати Харрісона.

Суддя в октагоні вирішив завершити бійку технічним нокаутом на користь Олександра.