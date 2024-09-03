Очередная провокация на Паралимпиаде: россиянин соврал об общении с украинцем – реакция НПК

На Паралимпийские игры-2024 позорным решением МПК были допущены российские спортсмены. С первых дней они коварно пытаются спровоцировать украинцев и очередная такая попытка состоялась 2 сентября.

В беге на 100 метров украинский легкоатлет Игорь Цветов завоевал "золото", опередив "нейтральных" Артема Калашяна и Дмитрия Сафронова. На церемонии награждения наш спортсмен продемонстрировал свою гражданскую позицию и и отказался от совместного фото, как и на предыдущих Паралимпийских играх.

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Очередная ложь от россиян

Однако россияне живут в своем мире. После забега бронзовый призер Сафронов решил оболгать украинского чемпиона и заявил, что Цветов хорошо общается с "нейтральными" атлетами, но делает это скрыто.

Для этого он, конечно же, использовал классический нарратив, разделив Украину на Восточную и Западную. Что интересно, Игорь Цветов при этом является уроженцем Николаева, то есть – юга нашей страны.

Он общается с нами нормально, как и со всеми спортсменами. Просто на камеру этого не делает. Он же не с Западной, а с Восточной Украины. Там более лояльны к нам, будем честными. У нас соперничество только на дорожке. В остальном – мы же не политики, а спортсмены. Мы делаем свое дело,

– сказал Сафронов

На такой информационный вброс отреагировала руководитель пресс-службы Национального паралимпийского комитета Украины Наталья Гарач. Она заявила, что это ложь и рассказала, какой была ситуация на самом деле:

"Игорь помнил историю с Токио-2020 и ограничился от этих "нейтральных". Они тогда тоже говорили, что он это делает только на камеру, а вне ее общается с ними. Общения никакого нет. На этот раз, чтобы они к нему не лезли, Игорь перед церемонией награждения их предупредил, чтобы они к нему не подходили и сказал: "Пожимать руки и фотографироваться с вами не будем".

Они это восприняли, как общение. Мы отстаиваем нашу позицию, мы не можем открыто сказать то, что о них думаем, но они, наверняка, чувствуют, что мы о них думаем. Россияне лишний раз пытаются нас спровоцировали и написать все не так, как было на самом деле" - сказала Гарач.

К слову. Это уже не первая ложь от россиян на этом турнире. В тот же день российский бегун Федор Рудаков придумал байку, в которой обвинил "коварного" представителя Польши в своем фиаско.

Напомним, что ранее глава НПК Украины также рассказывал, что россияне постоянно пытаются спровоцировать украинцев.