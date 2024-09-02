Украина продолжает собирать медали на Паралимпийских играх-2024. В первые пять дней нашей команде покорилось почти 30 наград, а понедельник, 2 сентября, стал для "сине-желтым" урожайным днем, пишет 24 Канал.

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Игнор "нейтральных"

Одна из золотых наград покорилась параатлету Игорю Цветову. Парень стал паралимпийским чемпионом в беге на 100 метров в классе Т35, преодолев дистанцию за 11,43 секунды.

Позади него финишировали двое "нейтральных" спортсменов из России Артем Калашян и Дмитрий Сафронов. После соревнования тройка лидеров оказалась на подиуме, где россиянам пришлось слушать гимн Украины.

Их лица выражали откровенное недовольство. Кроме того, после церемонии награждения Цветов отказался от совместного фото с Калашяном и Сафроновым. Игорь довольно понятно высказался по этому поводу.

Этот забег был принципиальным, ведь позиция Украины неизменна – только победа, только вперед. Спасибо всем болельщикам и желаю всем успеха. А военным нашим – терпения и победы. Россияне знают, где их место. Мы доказали, где они должны находиться. Мы сильные, непобедимы и будем работать только ради победы,

– заявил Цветов.

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Отметим, что до Игр в Париже украинец уже дважды брал "золото" на Паралимпиаде. Произошло это в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где Игорь триумфовал в забегах на 100 и 200 метров. А вот на соревнованиях в Токио-2020 Цветов выиграл серебряную медаль на тех же дистанциях.