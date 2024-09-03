"Нейтральный" Федор Рудаков, который дважды не добрался до финиша на соревнованиях из-за падения, решил не нарушать российскую традицию. Он после очередной своей неудачи придумал красивую легенду, в которой обвинил коварного представителя Польши, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Удивительно, что не обвинил НАТО

Спортсмен без флага выступает в категории T11, где соревнуются атлеты, у которых не видят оба глаза или острота зрения хуже чем 2,60 по диаграмме LogMAR. Во время забегов легкоатлетам этой категории должен помогать зрячий гид.

Рудаков сначала споткнулся и не финишировал на дистанции 5000 метров, а позже упал на дистанции 1500 метров. Чтобы оправдать свое фиаско россиянин обвинил во всем соперника из Польши.

Федор заявил, что Александр Коссаковский сбил его с ног, когда он обгонял польского атлета. Правда, никаких доказательств этому нет, а соревнования снимают с очень многих камер и ракурсов.

Я помню удар в спину и толчок, потом я уже упал,

– рассказал Рудаков.

Забавным является то, что эту версию не подтвердил даже его гид. Андрей Сафронов признал, что именно "нейтральный" бегун вызвал роковой для него контакт и никто его не толкал:

Федор наступил на пятку спортсмена, бежавшего впереди... Виноват гид, не углядел, не направил в нужном направлении, моя ошибка.

Напомним, что это уже не первый скандал с участием россиян на Паралимпиаде. Ранее президент НПК Украины Валерий Сушкевич рассказывал, что "нейтральные" постоянно пытаются провоцировать наших спортсменов.