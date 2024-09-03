Одну из паралимпийских золотых наград Украине 2 сентября принес Игорь Цветов. 24 Канал рассказывает об уже трехкратном чемпионе Паралимпийских игр, который стал настоящим ужасом для соперников в беговых видах программы легкой атлетики.

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"Золотой дубль" на дебютной Паралимпиаде

Игорь Цветов – 30-летний параатлет из Николаева, который занимается в Николаевском региональном центре по физической культуре и спорту инвалидов "Инваспорт". Спортсмен специализируется на дистанциях в беге на 100 и 200 метров.

В 2016-м году Цветов дебютировал на уровне Паралимпийских игр, который проходили в бразильском Рио-де-Жанейро, среди атлетов с церебральным параличом. Игорь триумфально дебютировал на Играх среди бешеной конкуренции.



Дебютная Паралимпиада-2016 для Цветова / Фото из инстаграма Игоря

9 сентября 2016-го года Цветов завоевал "золото" в беге на 100 метров в классе T35. Кроме победы украинец еще и стал автором нового мирового рекорда. Цветов превзошел достижение представителя Китая Сен Янга, который держался с Паралимпиады Пекина-2008. Новый рекорд от Игоря составил 12,22 секунды.

Уже в забеге на 200 метров украинский параатлет оформил "золотой дубль". И снова не обошлось без рекорда – 25,11 секунды.

Вот так с двух золотых наград Игорь Цветов дебютировал на Паралимпийских играх и заявил о себе на весь мир!

Интересно! На Паралимпиаде-2016 в Бразилии украинская сборная завоевала 117 наград – 41 золотую, 37 серебряных и 39 бронзовых. Из них 19 медалей было в легкой атлетике.

Добавим, что именно после победной Паралимпиады-2016 Игорь Цветов был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Оставил за спиной россиян

Через три года Цветов показал скандальным соперникам из России, где их место. Произошло это уже на чемпионате мира-2019. Украинец одержал две победы в забегах на 100 и 200 метров (класс T35). Земля в Дубае стала счастливой для Игоря.

На дистанции 200 метров уроженец Николаева пересек финишную черту первым да еще и с мировым рекордом, который составил 23,04 секунды.

В беге на 100 метров Цветов снова стал первым и переплюнул мировой рекорд – 11,77 секунды. Следует отметить, что в финал Игр квалифицировался с лучшим результатом и обновил паралимпийский рекорд планеты, который установил в Рио (12,19 секунды).

Интересно, что снова за его спинами остановились представители вражеской страны Артем Калашян и Дмитрий Сафронов.

К слову. В конце лета 2020-го года Игорь Цветов получил именную звезду на "Площади звезд" в Киеве (у входа в ТРЦ "Гулливер"). В тот же день украинского параатлета наградили ОБСЕ медалью II степени "За мир и стабильность".





Звезда Цветова на "Площади звезд" в Киеве / Фото из инстаграма спортсмена

Серебряная Паралимпиада и никаких фото с врагом

Паралимпиада-2020, как и Олимпиада-2020, была отсрочена на год из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это Украина снова доказала всем, почему ее называют одной из сильнейших сборных на Паралимпийских играх. 98 наград получил украинские паралимпийцы в Токио. Из них 24 награды были высшей пробы, еще было завоевано 47 серебряных и 27 бронзовых. Это меньше, чем в Рио, но тоже очень мощный результат.

Из них 24 награды были получены в соревнованиях по легкой атлетике. И снова Игорь Цветов отличился со знаком плюс. На этот раз украинец принес в копилку Украины две серебряные медали (в беге на 100 и 200 метров).

На дистанции 100 метров в классе T35 украинец уступил лишь представителю Паралимпийского комитета России Дмитрию Сафронову. Третьим финишировал тоже легкоатлет ПКР Артем Калашян. Цветов пересек финишную черту с лучшим личным результатом – 11.47.

На церемонии награждения Игорь Цветов показал свою позицию относительно соперников из страны-террористки. Украинец получил свою серебряную награду на подиуме, но отказался от совместного фото с россиянами. Поступок украинца довел вражеский народ до истерики, а бронзовый призер из России Калашян назвал такое поведение Цветова "некрасивым".



Цветов отказался от фото с россиянами на Паралимпиаде-2020 / Скриншот из трансляции

После чего Игорь в своих соцсетях объяснил свой поступок с игнорированием в сторону россиян. Также параатлет попросил прощения перед украинскими болельщиками за то, что ему не удалось победить российского соперника.

Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце,

– написал украинский параатлет.

Подавленные россияне во время исполнения украинского гимна

2 сентября Игорь Цветов принял участие в своем первом из двух забегов на Паралимпиаде в Париже. Украинец приехал в столицу Франции в отличной форме и выиграл в финале 100-метровки (класс T35). Цветов оставил за своей спиной двух "нейтральных" россиян и принципиальных соперников – Калашяна (11,70) и Сафронова (11,79). Финальное время украинца 11,43 секунды.

Как прекрасно было видеть подавленных россиян, когда на высшей ступеньке пьедестала стоит украинец Цветов и громко исполняет гимн Украины.



"Золото" Цветова на Паралимпиаде-2024 / Скриншот из трансляции



Украинский гимн на Паралимпиаде-2024 / Скриншот с трансляции

После чего россиянин Калашян не знал, что ему делать – он, то сходил с подиума, то возвращался. Зато другой россиянин Сафронов без стеснения позировал с наградой перед камерами.

Игорь Цветов даже не думал делать совместное фото с врагами и первым покинул пьедестал. Украинец в очередной раз показал "нейтральным", что их место позади!

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