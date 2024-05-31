Одним із таких представників із Росії на Ролан Гаррос був Андрєй Рубльов. Друга ракетка країни-агресора в останній день весни провів свій матч третього кола турніру. Його суперником був італієць Маттео Арнальді, повідомляє 24 Канал.

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Типова поведінка російських спортсменів

У трьох сетах перемогу несподівано здобув тенісист із Італії – 6:7 (6:8), 2:6 та 4:6.

Вперше у Рубльова здали нерви під час п'ятого гейму другого сету, коли росіянин пробив в аут та програв цей розіграш. Італієць повів у рахунку 2:3 у цій партії.

Андрєй несамовито почав кричати та кидати ракетку об корт.

Істерика Рубльова у другому сеті: дивіться відео

Але це не усі емоції російського тенісиста, які він виплеснув на зовні у другому сеті. Після сьомого гейму Рубльов почав нищити місцевий інвентар. Від його емоцій постраждала лавка.

Рубльов вдарив ногою лавку під час матчу Ролан Гаррос: дивіться відео

За що отримав попередження від судді, який сидів на вишці. Рефері розцінив ці дії росіянина, як неспортивну поведінку.

Відзначимо, що в 1/16 фіналу Ролан Гаррос свою боротьбу припинив ще один російський тенісист Павєл Котов, який програв іншому італійському супернику Янніку Зіннеру (2-га ракетка світу). Італійці цього дня показали, де місце російським спортсменам – поза тенісним кортом.